Член ЦИК рассказал о работе над совершенствованием избирательных законов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Работу по совершенствованию избирательного законодательства после выборов 18 марта нужно возобновить, заявил член ЦИК Александр Кинев в среду на круглом столе "Регистрация кандидатов и партийных списков на выборах: необходимость комплексной реформы" в Комитете гражданских инициатив.

"Мой призыв простой: после окончания избирательной кампании вернуться к той работе, которая была начата в том году. Мы знаем, была образована рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства", — сказал Кинев.

"По понятным причинам на время президентской кампании ее работа заморожена, но после того как будут подведены итоги выборов, необходимо эту работу разморозить", — добавил он.

Член комиссии пояснил, что наиболее острые вопросы — сбор подписей и сохранение муниципального фильтра.