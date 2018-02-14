Член ЦИК рассказал о работе над совершенствованием избирательных законов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Работу по совершенствованию избирательного законодательства после выборов 18 марта нужно возобновить, заявил член ЦИК Александр Кинев в среду на круглом столе "Регистрация кандидатов и партийных списков на выборах: необходимость комплексной реформы" в Комитете гражданских инициатив.
"По понятным причинам на время президентской кампании ее работа заморожена, но после того как будут подведены итоги выборов, необходимо эту работу разморозить", — добавил он.
Член комиссии пояснил, что наиболее острые вопросы — сбор подписей и сохранение муниципального фильтра.