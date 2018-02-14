Заседание российско-иранской межправкомиссии пройдет в Москве 5-6 марта

Кремль во время снегопада в Москве. Архивное фото

Кремль во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Посол Ирана в РФ Мехди Санаи подтвердил РИА Новости, что заседание российско-иранской межправкомиссии по экономическим вопросам пройдет 5-6 марта в Москве.

Ранее в среду несколько информированных источников сообщили РИА Новости, что заседание межправкомиссии состоится в Москве в указанные даты.

"Да. Пройдет заседание комиссии, стороны, господин (глава Минэнерго РФ Александр) Новак и министр экономики Ирана господин Карбасиан, достигли договоренности, что оно (заседание — ред.) пройдет в Москве. В течение двух дней различные комитеты проведут заседания по разным вопросам и подпишут ряд документов", — ответил Санаи на просьбу подтвердить информацию и проведении межправкомиссии 5-6 марта.