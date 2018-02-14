В ЦИК предложили собирать подписи за кандидатов через интернет

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России предлагают перейти к сбору подписей за кандидатов на выборах через интернет, заявил член ЦИК Александр Кинев в среду.

"Я призываю всех здесь присутствующих подумать над тем, что, если мы все-таки механизм сбора подписей будем предлагать и будем думать оставить, то необходимо коренным образом поменять форму этого сбора подписей… Почему я могу с помощью мобильного телефона купить билет на поезд, купить билет в театр, взять кредит в банке, оплатить ЖКХ, но не могу сдать подпись в поддержку какого-то кандидата? Все это можно сделать с помощью технических средств. Современные технологии все это позволяют нам", — сказал Кинев на круглом столе на тему "Регистрация кандидатов и партийных списков на выборах: необходимость комплексной реформы" в Комитете гражданских инициатив (КГИ).

По его мнению, техническое переоснащение могло бы решить многие острые вопросы, в частности — вопрос о необходимости муниципального фильтра и норме бракованных подписей в подписных листах кандидатов.