Сенатор от Карелии стал первым зампредом оборонного комитета Совфеда

Сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до сентября 2017 года занимал должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу, избран в среду на заседании Совета Федерации первым зампредом комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Этот пост стал вакантным после того, как в среду утром сенаторы освободили от этой должности Франца Клинцевича.

Ракитин в сентябре был делегирован в Совфед губернатором Карелии Артуром Парфенчиковым.