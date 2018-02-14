Путин проведет переговоры с королем Иордании

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг 15 февраля проведет переговоры с королем Иордании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента Путина завтра состоятся переговоры с королем Абдаллой. Они встретятся в узком составе и, возможно, переговорят с "глазу на глаз". Состоятся также российско-иорданские переговоры в формате рабочего завтрака", — подтвердил Песков журналистам.