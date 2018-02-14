В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Порошенко

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, разговор состоялся позавчера по инициативе Киева.

Президент Украины выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148. "Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы", — отметил Песков.

Также лидеры обсудили ход выполнения Минских соглашений и ситуацию с обменом пленными между Киевом и Донбассом.

"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — уточнил пресс-секретарь.

Ранее о разговоре двух лидеров сообщила администрация украинского президента. Отмечалось, что Путин и Порошенко обсудили повестку встречи глав МИД стран "нормандской четверки", которая пройдет 16 февраля в Мюнхене.