Абэ заявил, что хочет посетить Россию после выборов

ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы после выборов российского президента посетить РФ с визитом и провести встречу на высшем уровне,

Абэ в среду выступает на слушаниях в японском парламенте.

"Есть необходимость обсуждать (с Россией) такие чувствительные проблемы (южных Курил). Но более я не могу сказать ничего, так как это затрагивает содержание переговоров. Если позволят обстоятельства, я хотел бы после выборов президента в России посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне", — заявил японский премьер.

Ранее японский посол в Москве Кодзуки Тоёхиса сообщил, что Абэ может посетить Москву в конце мая, ожидается, что он приедет на открытие Года Японии в России и выступит с речью на Петербургском международном экономическом форуме 25 мая. Как ожидается, открытие года Японии в России состоится 26 мая в Большом театре в Москве. По словам Тоёхисы, в ходе перекрестного года запланированы более 300 мероприятий.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").