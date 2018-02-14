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Политика

Абэ дал понять, что обсуждает с Россией вопросы безопасности Японии и США

11:2814.02.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фотоПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ, отвечая на вопрос депутата об обеспокоенности России возможным размещением американских баз на южных Курилах в случае их передачи Японии, дал понять, что эта проблема стала предметом его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Премьер министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
Японский посол рассказал, когда Абэ может посетить Москву
Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Депутат японского парламента на слушаниях поинтересовался у Абэ, известно ли ему об опасениях Путина относительно возможности размещения на курильских островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи американских военных баз в случае передачи островов Японии.

"Ответ на ваш вопрос будет напрямую затрагивать содержание наших переговоров, поэтому я воздержусь от ответа", — сказал Абэ. Он добавил, что воздержится "от высказываний по содержанию наших переговоров с президентом Путиным, так как мы находимся в процессе обсуждения". "В то же время я должен сказать, что шестая статья японо-американского договора о безопасности не означает, что по желанию американских военных военные базы могут быть размещены где угодно. Это не так. Для этого необходимо согласие Японии", — подчеркнул премьер на слушаниях в парламенте.

Депутат от оппозиции задал вопрос, в котором сослался на выступление российского президента во время совместной пресс-конференции в ходе его визита в Японию в декабре 2016 года. Депутат подверг сомнению возможность продвижения переговоров с Россией и эффективность развития совместной экономической деятельности на островах без того, чтобы снять опасения РФ относительно размещения там американских баз. Эти опасения он назвал "в своем роде рациональными" и предложил Абэ получить заверения от президента Дональда Трампа, что в случае передачи островов Японии США не будут там размещать военные базы.

"Прежде всего, необходимо, чтобы живущие там люди и мы, японцы, стали работать вместе, создавать там рабочие места, чтобы японцы стали приносить там прибыль, заручиться пониманием жителей островов, чтобы Россия поняла, что у сотрудничества с Японией есть будущее — без этого понимания не будет решения проблемы. На основании этого мы предложили совместную экономическую деятельность на островах и облегчение посещения могил бывшими жителями островов", — пояснил премьер.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В июне 2017 года Путин говорил, что если бы Курильские острова отошли Японии, то появилась бы возможность размещения там американских войск. По его словам, "это вытекает из договора и… подписанных протоколов", "нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание…, возможность размещения на этих территориях американских войск есть".

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