Японский посол рассказал, когда Абэ может посетить Москву

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Москву в конце мая, ожидается, что он приедет на открытие Года Японии в России и выступит с речью на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил японский посол в Москве Кодзуки Тоёхиса.

"Премьер-министр приезжает и выступит с речью на этом пленарном заседании (Петербургского международного экономического форума — ред.), и на следующий день, это 26 мая, открытие Года Японии в России. Ожидается присутствие лидеров Японии и России", — сказал он журналистам.

Как ожидается, открытие года Японии в России состоится 26 мая в Большом театре в Москве. По словам Тоёхисы, в ходе перекрестного года запланированы более 300 мероприятий.

В частности, запланированы выставка японских кукол в Санкт-Петербурге, выставка художников РФ и Японии, шоу японских барабанщиков, японо-российский форум, фестиваль японской культуры и туризма, заход учебного судна "Кайомару" в порт Владивосток.

По словам Тоёхисы, проведение Года Японии в России позволит максимально использовать потенциал сотрудничества двух стран в политике, экономике, культуре и образовании.