В Совфеде прокомментировали ложь главы МИД Нидерландов о встрече с Путиным

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Инцидент с высказываниями главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстры о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствует о том, что информационная война против России ведется на самом высоком уровне, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

Ранее Зейлстра в интервью газете Volkskrant признался, что солгал про свое присутствие на встрече с Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр сообщил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

"Сделанные ранее заявления главы МИД Нидерландов – это один из элементов информационной войны против России, в которой используется госаппарат самого высокого ранга", — отметил Морозов.

Сенатор подчеркнул, что фальшивые заявления министра, основанные на выдумке самого негативного сценария против РФ, "еще раз доказывают, что действия Запада против России начались уже давно".

Морозов пояснил, что информационная война против нашей страны началась в середине 2000-х годов, когда Россия начала не просто вставать с колен, а за четыре года выплатила весь свой внешний долг – а это 140 миллиардов долларов. Кроме того, в стране начала восстанавливаться промышленность. "И на Западе стали смотреть на возрождающуюся Россию как на геополитическую угрозу", — заключил сенатор.