Путин пока не решил, когда обратится к Федеральному собранию, заявил Песков

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжает работу над текстом послания Федеральному собранию, о дате его оглашения Кремль сообщит дополнительно, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент и соответствующие подразделения администрации президента продолжают работать над текстом послания. Как только президент примет решение о дате оглашения, мы информируем",- сказал Песков журналистам.