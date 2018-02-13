В Госдуме прокомментировали ложь главы МИД Нидерландов о встрече с Путиным

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выдавать неправдивую информацию публично, а затем пытаться строить на этих ложных фактах государственную политику — безответственный подход, из-за этого все сложнее вести диалог с западными политиками, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), комментируя признание главы МИД Нидерландов о том, что он солгал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сложно строить диалог, конечно. Межправительственная дипломатия переходит черту, когда уже непонятно, где правда, где ложь. И особенно с западными партнерами все сложнее иметь дело в этом плане. Они все чаще выдают непроверенные факты… и вообще какие-то слухи за достоверную информацию. Самое смешное, что на ее основе пытаются выстраивать свою государственную политику", — сказал Морозов РИА Новости.
Политик подчеркнул, что Нидерланды — суверенная страна, поэтому Москва не может вмешиваться в их кадровую политику и рекомендовать сменить министра иностранных дел. "Это, конечно, очень безответственный подход. С нашей точки зрения, мы бы хотели пожелать нашим западным партнерам быть четче в своих высказываниях и более ответственными в реализации своей политики… Мы можем только пожелать им быть более внимательными и ответственными к своим высказываниям", — сказал Морозов.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что министры намерены обсудить состояние дел в отношениях двух стран, которые в "последние годы складывались непросто" и "омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией".