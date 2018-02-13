В Госдуме прокомментировали ложь главы МИД Нидерландов о встрече с Путиным

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выдавать неправдивую информацию публично, а затем пытаться строить на этих ложных фактах государственную политику — безответственный подход, из-за этого все сложнее вести диалог с западными политиками, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), комментируя признание главы МИД Нидерландов о том, что он солгал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД королевства Халбе Зейлстра в интервью газете Volkskrant заявил, что солгал про присутствие на встрече с Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

"Сложно строить диалог, конечно. Межправительственная дипломатия переходит черту, когда уже непонятно, где правда, где ложь. И особенно с западными партнерами все сложнее иметь дело в этом плане. Они все чаще выдают непроверенные факты… и вообще какие-то слухи за достоверную информацию. Самое смешное, что на ее основе пытаются выстраивать свою государственную политику", — сказал Морозов РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Нидерланды — суверенная страна, поэтому Москва не может вмешиваться в их кадровую политику и рекомендовать сменить министра иностранных дел. "Это, конечно, очень безответственный подход. С нашей точки зрения, мы бы хотели пожелать нашим западным партнерам быть четче в своих высказываниях и более ответственными в реализации своей политики… Мы можем только пожелать им быть более внимательными и ответственными к своим высказываниям", — сказал Морозов.

Премьер-министр Нидерландов ранее заявил, что глава МИД поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД, которая планируется на этой неделе. Зейлстра заявил, что сожалеет о своем решении солгать о встрече с президентом России и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что министры намерены обсудить состояние дел в отношениях двух стран, которые в "последние годы складывались непросто" и "омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией".