Глава МИД Нидерландов посетит Россию 14 февраля

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве отметили, что "Нидерланды – одна из немногих стран ЕС, которая придерживается курса на ограничение двусторонних контактов с Россией по линии членов правительства за исключением встреч министров иностранных дел".
"Российско-нидерландские отношения омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, необъективностью ведомого Нидерландами расследования обстоятельств крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году на востоке Украины, решением трибунала по делу "Арктик Санрайз", неправосудным вердиктом амстердамского суда о передаче экспонатов выставки "Крым – золотой остров в Черном море" Украине, а не крымским музеям", — отмечается в сообщении МИД РФ.
Кроме того, в МИД отметили, что на протяжении многих лет Нидерланды были важным экономическим партнером России. "Тем не менее из-за санкционного противостояния объем товарооборота значительно снизился, а Нидерланды отодвинулись со второго на третье место среди главных торгово-экономических партнеров России (32,2 миллиарда долларов США). При этом за последние десятилетия накоплены значительные нидерландские прямые инвестиции в Российскую Федерацию (42,5 миллиарда долларов США)", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "несмотря на линию официальной Гааги, голландский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с нашей страной". В 2017 году исполнилось 125 лет со дня начала деятельности в России нефтегазовой компании "Шелл", которая сегодня является крупнейшим иностранным инвестором в российскую экономику, участвует в проектах "Северный поток – 2", "Балтийский СПГ" и "Сахалин – 2".
Визит главы МИД Нидерландов в РФ пройдет на фоне очередного скандала. Ранее Зейлстра в интервью газете Volkskrant заявил, что солгал про присутствие на встрече с Владимиром Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Владимир Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он получил информацию.
Позже глава МИД Нидерландов заявил, что сожалеет о своем решении солгать о встрече с Путиным и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.