Глава МИД Нидерландов посетит Россию 14 февраля

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе предстоящих переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстрой планируется обсудить состояние дел в двусторонних российско-нидерландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто", — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что "Нидерланды – одна из немногих стран ЕС, которая придерживается курса на ограничение двусторонних контактов с Россией по линии членов правительства за исключением встреч министров иностранных дел".

"Российско-нидерландские отношения омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, необъективностью ведомого Нидерландами расследования обстоятельств крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году на востоке Украины, решением трибунала по делу "Арктик Санрайз", неправосудным вердиктом амстердамского суда о передаче экспонатов выставки "Крым – золотой остров в Черном море" Украине, а не крымским музеям", — отмечается в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркивают, что "вместе с тем важность сохранения каналов диалога по линии глав внешнеполитических ведомств не вызывает сомнений". В 2018 году Нидерланды занимают место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Проблематика, связанная с повесткой дня в ООН представляет интерес для обеих стран на предмет возможного взаимодействия.

Кроме того, в МИД отметили, что на протяжении многих лет Нидерланды были важным экономическим партнером России. "Тем не менее из-за санкционного противостояния объем товарооборота значительно снизился, а Нидерланды отодвинулись со второго на третье место среди главных торгово-экономических партнеров России (32,2 миллиарда долларов США). При этом за последние десятилетия накоплены значительные нидерландские прямые инвестиции в Российскую Федерацию (42,5 миллиарда долларов США)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "несмотря на линию официальной Гааги, голландский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с нашей страной". В 2017 году исполнилось 125 лет со дня начала деятельности в России нефтегазовой компании "Шелл", которая сегодня является крупнейшим иностранным инвестором в российскую экономику, участвует в проектах "Северный поток – 2", "Балтийский СПГ" и "Сахалин – 2".

Также в 2017 году нидерландско-британский концерн "Юнилевер", продукция которого пользуется большим спросом в России, отметил 25-летие работы в РФ. Выпуск продукции "Юнилевер" на территории России осуществляется на базе 4 крупных производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге и мороженого в Омске, сообщили в МИД РФ.

Визит главы МИД Нидерландов в РФ пройдет на фоне очередного скандала. Ранее Зейлстра в интервью газете Volkskrant заявил, что солгал про присутствие на встрече с Владимиром Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Владимир Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он получил информацию.

Позже глава МИД Нидерландов заявил, что сожалеет о своем решении солгать о встрече с Путиным и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.