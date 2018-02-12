В Воронеже в апреле может появиться филиал консульства Италии

ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. Открытие филиала консульства Италии запланировано в Воронеже на апрель этого года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Летом 2017 года по приглашению правительства итальянской области Венето состоялся визит делегации Воронежской области в Италию. В ходе поездки был подписан протокол намерений о дружбе и сотрудничестве между российским регионом и Венето. В понедельник, 12 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с почетным консулом Италии в Липецке Витторио Торрембини.

"Почетный консул сообщил, что в Воронеже в апреле планируется открытие филиала консульства с участием посла Италии в Москве Паскуале К. Терраччано. Также предполагается организовать приезд в регион группы итальянских предпринимателей из различных сфер деятельности с целью налаживания деловых контактов с воронежскими коллегами", — информирует облправительство.

По словам Гусева, которые приводятся в сообщении, для руководства региона важно продолжать взаимодействие с итальянской стороной, в частности — в сфере экономики.

"Мы понимаем, что уже и в производстве молока, и в производстве мяса достаточно далеко шагнули. И все-таки не хотелось бы с территории области отправлять в виде сырья все эти продукты. Будем стараться выстраивать переработку. Поэтому, если интерес у итальянских компаний и инвесторов будет возникать, мы здесь открыты", — сказал Гусев.

Кроме того, по словам врио губернатора, в Воронежской области есть необходимые ресурсы для производства органических продуктов и регион готов развивать это направление. Витторио Торрембини отметил, что Италия находится на первом месте по производству биологических продуктов, и итальянские специалисты могли бы консультировать воронежских фермеров и сотрудничать с ними в этой сфере, говорится в сообщении.

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