В Воронеже в апреле может появиться филиал консульства Италии

ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. Открытие филиала консульства Италии запланировано в Воронеже на апрель этого года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Почетный консул сообщил, что в Воронеже в апреле планируется открытие филиала консульства с участием посла Италии в Москве Паскуале К. Терраччано. Также предполагается организовать приезд в регион группы итальянских предпринимателей из различных сфер деятельности с целью налаживания деловых контактов с воронежскими коллегами", — информирует облправительство.
По словам Гусева, которые приводятся в сообщении, для руководства региона важно продолжать взаимодействие с итальянской стороной, в частности — в сфере экономики.
"Мы понимаем, что уже и в производстве молока, и в производстве мяса достаточно далеко шагнули. И все-таки не хотелось бы с территории области отправлять в виде сырья все эти продукты. Будем стараться выстраивать переработку. Поэтому, если интерес у итальянских компаний и инвесторов будет возникать, мы здесь открыты", — сказал Гусев.
Кроме того, по словам врио губернатора, в Воронежской области есть необходимые ресурсы для производства органических продуктов и регион готов развивать это направление. Витторио Торрембини отметил, что Италия находится на первом месте по производству биологических продуктов, и итальянские специалисты могли бы консультировать воронежских фермеров и сотрудничать с ними в этой сфере, говорится в сообщении.
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