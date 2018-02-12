В Мосгордуме назвали необдуманным предложение о смене адреса посольства США

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предложение о смене адреса посольства США в Москве является необдуманным, оно недостойно культуры и благородства русского народа, считает депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.
В понедельник в мэрии Москвы уведомили Дегтярева, что его инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале.