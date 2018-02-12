В Мосгордуме назвали необдуманным предложение о смене адреса посольства США

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предложение о смене адреса посольства США в Москве является необдуманным, оно недостойно культуры и благородства русского народа, считает депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Любое предложение любого гражданина рассматривается, тем более депутата. Но я против всякого рода переименований. И становиться в ряд с очень, скажем, негативным решением, которое приняли американцы – мы все-таки русские люди, мы не опускаемся до такой низости, чтобы делать подобные вещи в ответ. Мое личное мнение – это необдуманное предложение, вот так спускаться "ниже плинтуса" недостойно культуры и благородства русского народа", — сказал РИА Новости Герасимов.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

Свое предложение глава думского комитета высказал после переименования в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России, в площадь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

В понедельник в мэрии Москвы уведомили Дегтярева, что его инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале.