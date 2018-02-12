МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Посольство США в Москве прокомментировало предложение поменять почтовый адрес на "Североамериканский тупик".

"Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией", — сказала РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

В середине января депутат Госдумы Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик", а старому зданию посольства присвоить соответствующий почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

С этой инициативой парламентарий выступил после того, как площадь, на которой располагается посольство России в Вашингтоне, переименовали в честь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал такое решение Вашингтона доказательством того, что "антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, продолжает крутиться".

В четверг мэрия Москвы уведомили Дегтярева, что его предложение рассмотрят в феврале на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.