Васильев рассказал, кого назначит председателем суда Дагестана

МАГАДАН, 10 фев — РИА Новости. Должность председателя суда Дагестана, скорее всего, займет не местный судья — это нужно, чтобы исключить коррупцию при принятии судебных решений, заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев в интервью программе "Вести в субботу", которая уже вышла на Дальний Восток.

"Я думаю, сейчас проходит конкурс. И мы в результате получим и председателя суда. Но надеюсь, что это будет не местный судья. Объясню почему. У нас большое количество незаконного строительства жилых зданий. Все эти дома сливают канализацию в устаревший коллектор… Строится окно в окно. Строится в зонах, которые недопустимы под застройку. Многие такие здания были узаконены только судебным решением. Я слежу внимательно, и с момента моего прихода у меня нет примера, когда такие судебные решения возникали", — заявил Васильев.

Он добавил, что сейчас в Дагестане работают приезжие прокуроры, которые принимают жалобы от граждан.

"Очень много обращается граждан. Сейчас приехали прокуроры, к ним буквально в ряде районов очереди. Это очереди за правдой, за справедливостью, которые здесь люди не видят. Поэтому я прошу извинения перед тем, кто чувствует себя обиженным и кого национальное самосознание задело, но на первых порах мы должны изменить ситуацию и следовать пожеланиям людей", — сказал врио главы Дагестана.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы. На этой неделе врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил нового министра образования вместо задержанного Шахабаса Шахова.