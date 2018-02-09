В Крыму проводили делегацию немецких депутатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегация немецких депутатов, побывавшая в Крыму, по возращении домой расскажет своей поездке в земельных парламентах, а также во фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Немецкая делегация находилась в Крыму с официальным визитом с 3 по 9 февраля. В ее состав входили девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и стала там третьей политической силой. Депутаты, находясь в Крыму, выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью РФ.

"Мы проводили немецкую делегацию. Они говорили, что улетают из Крыма с чувством сожаления, так как хотели бы еще побывать здесь. Когда я с ними разговаривал, они сказали, что будут докладывать о своей поездке в Крым у себя в земельных парламентах на своих фракциях, а также на фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге. Они сделали очень много фото- и видеоматериалов. Кое-что мы им передадим еще, чтобы они могли в том числе визуально показать, что из себя представляет Крым", — сказал Гемпель РИА Новости.

При этом, по его словам, представители партии "Альтернатива для Германии" намерены в скором времени снова приехать в Крым.

"Мы оговорили следующую делегацию, которая приедет от этой партии. Представители делегации заверили, что приедут в Крым с более серьезным составом. Они рассчитывают, что в составе новой делегации уже будут депутаты бундестага. Политики и бизнесмены, которые являются членами партии "Альтернатива для Германии", уже выразили желание участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме", — подчеркнул Гемпель.

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