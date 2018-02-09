Путин провел телефонный разговор с Макроном

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора были затронуты варианты содействия постконфликтному восстановлению Сирии. "В целом подчеркивалась важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье", — подчеркивается в сообщении.
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