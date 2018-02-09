Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии. Отмечена заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН с учетом итогов прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора были затронуты варианты содействия постконфликтному восстановлению Сирии. "В целом подчеркивалась важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье", — подчеркивается в сообщении.

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