Представитель Дерипаски назвал "расследование" Навального лживым

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Обвинения в отношении Олега Дерипаски в "расследовании" Алексея Навального лживы, бизнесмен обратится в суд, заявил РИА Новости представитель предпринимателя.

На днях Навальный разместил в интернете видеоролик, в котором говорится о якобы имевших место незаконных действиях Дерипаски.

"Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации", — сказал он.

Собеседник агентства предостерег СМИ от распространения лживых обвинений и пообещал, что любые попытки "по созданию и распространению лживого информационного потока" будут жестко пресекаться.

"Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке", — заключил представитель бизнесмена.

Это не первый случай, когда Алексею Навальному придется отвечать в суде за распространенную им информацию. В мае прошлого года Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства предпринимателя Алишера Усманова. Речь шла о фильме, в котором утверждалось, что Усманов подарил участок с особняком в элитном подмосковном районе Рублевка фонду "Соцгоспроект", который якобы контролирует премьер-министр Дмитрий Медведев.

В октябре тот же суд удовлетворил иск бизнесмена Сергея Михайлова. Он требовал признать недостоверной информацию в публикации, где его назвали "лидером Солнцевской ОПГ". Суд обязал Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" удалить эту публикацию.