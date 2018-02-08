На сайте Putin Team началось голосование за слоганы движения

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На сайте "Команды Путина" (Putin Team) началось голосование за слоганы общественного движения, придуманные в ходе конкурса.

Ранее сообщалось, что "Команда Путина" объявила конкурс "Придумайте слоган для Putin Team". Заявки для участия принимались с 25 января по 5 февраля.

"Прием заявок завершился 5 февраля, голосование было открыто вечером 7 февраля и продлится до 23:59 12 февраля", — отмечается на сайте движения.

Организаторы конкурса рассказывают, что на их почту пришло больше 500 заявок, несколько десятков из которых были вынесены на голосование среди зарегистрированных пользователей сайта. Каждый пользователь может проголосовать за три варианта слоганов, поясняется в правилах голосования. Уточняется, что по результатам голосования у движения появится пять слоганов, которые "будут нанесены на фирменную экипировку команды и примут статус официальных слоганов Putin Team".

На настоящий момент, согласно данным голосования, большинство голосов набрала речевка Алексея Березовского: "Не будь равнодушен к проблемам чужим! Гордись Россией! Вперед, Putin Team!". Ее выбрали около 21% проголосовавших. Второе место поделили между собой Анна Вербицкая с девизом "Вместе мы — команда сильной страны!" и Артем Савин со слоганом "Я в команде Putin Team, мы страну не предадим". Оба участника набрали по 13% голосов.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября 2017 года объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех сторонников Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию". В Кремле приветствовали инициативу Овечкина.