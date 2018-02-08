Путин назвал цель научного евразийского сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске. 8 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске. 8 февраля 2018

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Установки mega-science в российских институтах должны быть использованы для реализации исследовательских программ и стать евразийским центром научного сотрудничества, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Такая инфраструктура должна стать основой для реализации масштабных исследовательских программ, центром научного сотрудничества для всего евразийского пространства", — сказал Путин на заседании Совета по науке.

Он подчеркнул, что развитие исследовательской инфраструктуры следует продолжить, "в том числе установок класса mega-science". Президент напомнил, что сейчас они уже действуют в Гатчине, Дубне, Троицке, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Mega-science – научные установки национального и мирового масштаба для решения принципиально новых фундаментальных и прикладных задач. Это ускорители и коллайдеры заряженных частиц, плазменные установки, источники синхротронного излучения, мощные лазеры, лазеры на свободных электронах, астрофизические, биологические и вычислительные комплексы. Установки mega-science создаются на базе одного крупного института.