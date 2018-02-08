В Татарстане назначили нового министра экономики

КАЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг назначил министром экономики республики занимавшего до сегодняшнего дня должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана Фарида Абдулганиева, сообщает пресс-служба президента республики.

Ранее по представлению врио главы Дагестана Владимира Васильева министр экономики Татарстана Артем Здунов был утвержден главой правительства Дагестана.

"Ряд кадровых перестановок произвел сегодня президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Здунов Артем Алексеевич освобожден от должности министра экономики республики Татарстан в связи с переходом на другую работу. Адбулганиев Фарид Султанович освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов республики Татарстан и назначен министром экономики республики Татарстан", — говорится в сообщении.

Абдулганиев родился в 1976 году, закончил Казанский финансово-экономический институт и экологический факультет Российского университета дружбы народов, московскую школу управления "Сколково". Доктор экономических наук. С декабря 2009 года по сентябрь 2015 года – мэр деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани". С сентября 2015 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Женат, воспитывает двоих детей.