В Татарстане назначили нового министра экономики

КАЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг назначил министром экономики республики занимавшего до сегодняшнего дня должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана Фарида Абдулганиева, сообщает пресс-служба президента республики.
"Ряд кадровых перестановок произвел сегодня президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Здунов Артем Алексеевич освобожден от должности министра экономики республики Татарстан в связи с переходом на другую работу. Адбулганиев Фарид Султанович освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов республики Татарстан и назначен министром экономики республики Татарстан", — говорится в сообщении.
Абдулганиев родился в 1976 году, закончил Казанский финансово-экономический институт и экологический факультет Российского университета дружбы народов, московскую школу управления "Сколково". Доктор экономических наук. С декабря 2009 года по сентябрь 2015 года – мэр деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани". С сентября 2015 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Женат, воспитывает двоих детей.