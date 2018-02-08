В МИД заявили, что планируются новые контакты по линии спецслужб РФ и США

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Планируются и готовятся новые контакты по линии спецслужб РФ и США по противодействию терроризму, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.

"Тем не менее, даже в этих сложных условиях двусторонние встречи официальных лиц, курирующих вопросы безопасности, на которых может обсуждаться и проблематика антитеррора, случаются", — сказал он.

Замглавы МИД РФ добавил, что "состоявшиеся уже в этом году встречи руководителей спецслужб наших стран, консультации по вопросам противодействия финансированию терроризма – несколько тому примеров".

"Планируются и готовятся новые контакты", — сказал Сыромолотов.

"Однако предвосхищать их не буду. Возможно, для наших американских партнеров будет предпочтительнее, чтобы они проходили без широкой огласки", — отметил он.

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