МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Планируются и готовятся новые контакты по линии спецслужб РФ и США по противодействию терроризму, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.
Замглавы МИД РФ добавил, что "состоявшиеся уже в этом году встречи руководителей спецслужб наших стран, консультации по вопросам противодействия финансированию терроризма – несколько тому примеров".
"Планируются и готовятся новые контакты", — сказал Сыромолотов.
"Однако предвосхищать их не буду. Возможно, для наших американских партнеров будет предпочтительнее, чтобы они проходили без широкой огласки", — отметил он.