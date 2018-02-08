Глава Нижегородской области рассказал о необходимости непопулярных решений

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Вызовы нового времени говорят о том, что необходимо заниматься оптимизацией и принимать непопулярные решения, посоветовал участникам Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Вызовы нового времени говорят о том, что мы не можем не заниматься оптимизацией, а это больно. Это касается собственной команды, когда надо сокращать кадры, кого-то увольнять. Это касается экономики, когда надо принимать решения по сокращению расходов. Необходимо оценивать последствия своих решений, принимать непопулярные решения", — заявил Никитин на дискуссионной панели в рамках финального этапа конкурса.

Финальный этап Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" проходит в Сочи с 6 по 11 февраля. Участниками завершающей фазы мероприятия стали 300 человек со всей страны.