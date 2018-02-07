Здунов пообещал "устранить все узкие места", мешающие развитию Дагестана

МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Новый премьер-министр Дагестана Артем Здунов, выступая на сессии парламента, назвал свое назначение огромной ответственностью и пообещал, что результаты работы правительства все увидят "на табло".

Врио главы Дагестана Владимир Васильев в среду подписал указ о назначении экс-министра экономики Татарстана Здунова председателем правительства республики. Ранее дагестанский парламент рассмотрел и одобрил его кандидатуру.

"Во-первых, хотел бы поблагодарить Владимира Абдуалиевича за высоко оказанное доверие. Для меня это огромная ответственность, — сказал Здунов. — Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки. Это слова величайшего мыслителя современности Расула Гамзатова. Я тоже говорю это не случайно. В своей работе мы будем опираться на базис и все самое лучшее, что уже наработано многонациональным народом Дагестана. Это высокая деловая активность и предпринимательская смекалка проживающих в республике людей, результаты которой мы должны видеть, конечно, на табло. На табло все будет ясно".

При этом Здунов пообещал "устранять все узкие места", мешающие развитию региона.

В понедельник Васильев объявил об отставке правительства республики и поручил ему продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.