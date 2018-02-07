Госдума приняла закон о проведении довыборов депутатов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который устанавливает, что дополнительные выборы депутата ГД, избранного по одномандатному округу, в случае появления вакантного депутатского мандата проводятся только в единый день голосования.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Закон предусматривает совмещение дня проведения голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, с единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления (второе воскресенье сентября) – в этом случае голосование на дополнительных выборах депутата ГД должно проводиться в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий.

Ранее законодательство предусматривало, что голосование должно проводиться не позднее чем через 1 год со дня появления вакантного депутатского мандата.