Лавров рассказал, как добиться успеха в дипломатии

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что для достижения успеха в дипломатии необходимо постоянно учиться и идти в ногу со временем.

Министр отметил, что по широкому признанию в мире российская дипломатия обладает очень высоким рейтингом, входит в число ведущих на международной арене. Но все это удается обеспечить, исключительно опираясь на богатейшие традиции предшественников, на многовековые традиции и опыт, добавил Лавров.

"Если задаваться вопросом, как добиться успеха в дипломатии, как стать настоящим профессионалом, совет, наверное, не будет исчерпывающим, важно только следовать ему с полной отдачей – это постоянно учиться, самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем", — заявил Лавров, выступая с мастер-классом для участников конкурса "Лидеры России".

Глава МИД РФ отметил, что дипломат должен обладать широчайшей эрудицией, глубокими знаниями в самых разных областях, в том числе в тех областях, которые выходят за понятия классической дипломатии, поскольку современная международная жизнь становится все более многоплановой.

Кроме того министр рассказал, что работа на дипломатическом поприще требует стрессоустойчивости, а также готовности к очень интенсивной работе, к ненормированному рабочему дню, к физическим, психологическим перегрузкам.