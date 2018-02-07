Дагестан избежит необходимости использовать кадровый резерв Татарстана

МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Кадровый резерв Татарстана при подборе кандидатуры нового мэра Махачкалы вместо задержанного Мусы Мусаева задействован не будет, заявил журналистам врио главы Дагестана Владимир Васильев.
В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.
В среду дагестанский парламент одобрил кандидатуру экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана. Васильев подписал указ о его назначении.