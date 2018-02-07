Дагестан избежит необходимости использовать кадровый резерв Татарстана

МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Кадровый резерв Татарстана при подборе кандидатуры нового мэра Махачкалы вместо задержанного Мусы Мусаева задействован не будет, заявил журналистам врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Кадровый резерв Татарстана задействован не будет, будем работать с нашими", — сказал Васильев, отвечая на вопрос о том, будет ли он обращаться к кадровому резерву Татарстана при подборе кандидата на пост мэра Махачкалы, или это будет человек из Дагестана.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.

В среду дагестанский парламент одобрил кандидатуру экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана. Васильев подписал указ о его назначении.