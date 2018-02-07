Россия открыта к диалогу с США, но встречных шагов нет, заявил Лавров

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Россия открыта к диалогу с США, но встречных шагов пока не наблюдает, при этом роль Москвы и Вашингтона в урегулировании мировых кризисов остается востребованной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"В США за прошлый год, под абсолютно надуманными предлогами, был предпринят ряд откровенно антироссийских действий в дополнение к тому, что было сделано администрацией Обамы. Не буду перечислять. Мы не хотим углубления конфронтации, не заинтересованы в этом. Тем более что РФ и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности, и остается востребованной роль российско-американского взаимодействия в урегулировании острых региональных кризисов, в борьбе с терроризмом", — добавил министр.