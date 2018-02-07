США упорно противятся становлению полицентричного мира, считает Лавров

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Западные страны, и прежде всего, США, упорно противятся процессу становления полицентричного мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ситуация в мире, как вы прекрасно знаете, не становится проще. Идет процесс формирования полицентричной международной архитектуры, когда появляются новые центры экономического роста, новые центры финансовой мощи и новые центры, сопряженные с этими успехами в финансово-экономической сфере, политического влияния", — заявил Лавров, выступая с мастер-классом для участников конкурса "Лидеры России".

По его словам, "этот процесс объективный, он отражает культурно-цивилизационное разнообразие современного мира, естественное право народов самим распоряжаться своей судьбой".

"Процесс этот, к сожалению, наталкивается на упорное сопротивление со стороны многих наших западных партнеров, прежде всего, США, которые очень болезненно воспринимают, что после многих столетий доминирования в мировой жизни, с определенными нюансами, но в целом, Запад доминировал длительную историческую эпоху, и после этого приходится видеть, как уже не получается в одиночку решать все проблемы и не получается диктовать всем свою волю", — сказал Лавров.

По его оценке, процесс будет не быстрым, он может занять не одно десятилетие, но уже становится реальностью.