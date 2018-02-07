Эксперт: актуализация списка избирателей – это важнейшая задача

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актуализация списка избирателей – это важнейшая задача перед выборами, отметила руководитель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева в комментарии РИА Новости.

"Мы считаем, что здесь избирком должен приложить максимум усилий, чтобы не допустить ситуации, когда в списках люди, которые давно умерли, либо находятся не по тому месту", – заключила она.

По словам Аринцевой, несмотря на то, что для Калининградской области это не является большой проблемой, подобные ситуации все же случались.

"Я знаю прекрасные прецеденты, скорее положительные, когда люди перед выборами приходят и информируют, что случилась такая ситуация – родственник умер, будьте добры, вычеркните из списков. Это лишний раз подчеркивает гражданскую сознательность и очень помогает решить эту проблему", – добавила она.

Также эксперт отметила, что в соответствии с регламентом списки обновляются раз в три месяца.

"Я очень надеюсь, что к этим выборам, которые должны стать эталонными, мы придем с чистыми списками", – сказала Аринцева.

По обновленным данным Центральной избирательной комиссии и МИД России, численность избирателей на 1 января 2018 года составила 108 миллионов 968 тысяч 869 человек на территории РФ, и 1 миллион 875 тысяч 408 человек за пределами страны.