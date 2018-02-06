Крымские власти предложили немецким компаниям сотрудничать

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Крым открыт для сотрудничества с немецкими компаниями, заявил на встрече с депутатами ФРГ вице-премьер крымского правительства, курирующий внешнеэкономический блок, Георгий Мурадов.
Мурадов на встрече с ними напомнил, что в Крыму действует свободная экономическая зона.
"У нас существует в Крыму масса льгот и привилегий, которые делают очень привлекательным бизнес в Крыму, и поэтому к нам приезжают десятки и сотни немецких бизнесменов и бизнесменов из других стран мира. Мы весьма заинтересованы в том, чтобы налаживать экономическое сотрудничество с немецкими компаниями", — сказал Мурадов.
По его словам, Крым настроен на мир и сотрудничество. "Не мы были инициаторами всех осложнений, которые возникли от нежелания принять принципы мирового права, принципы Конституции, которые позволяли народу Крыма объединиться со своей Родиной", — отметил вице-премьер.
"Мы приглашаем всех друзей посещать Крым и смотреть, как здесь в реальности живут люди, а не обвинять их не глядя с помощью киевских властей в том, чего у нас нет", — подчеркнул Мурадов.