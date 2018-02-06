Крымские власти предложили немецким компаниям сотрудничать

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Крым открыт для сотрудничества с немецкими компаниями, заявил на встрече с депутатами ФРГ вице-премьер крымского правительства, курирующий внешнеэкономический блок, Георгий Мурадов.

В Крыму с официальным визитом находится делегация, в которую вошли депутаты от правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Мурадов на встрече с ними напомнил, что в Крыму действует свободная экономическая зона.

"У нас существует в Крыму масса льгот и привилегий, которые делают очень привлекательным бизнес в Крыму, и поэтому к нам приезжают десятки и сотни немецких бизнесменов и бизнесменов из других стран мира. Мы весьма заинтересованы в том, чтобы налаживать экономическое сотрудничество с немецкими компаниями", — сказал Мурадов.

По его словам, Крым настроен на мир и сотрудничество. "Не мы были инициаторами всех осложнений, которые возникли от нежелания принять принципы мирового права, принципы Конституции, которые позволяли народу Крыма объединиться со своей Родиной", — отметил вице-премьер.

Он также попросил депутатов передать немецким бизнесменам приглашение посетить Ялтинский международный экономический форум, которые пройдет в апреле.

"Мы приглашаем всех друзей посещать Крым и смотреть, как здесь в реальности живут люди, а не обвинять их не глядя с помощью киевских властей в том, чего у нас нет", — подчеркнул Мурадов.