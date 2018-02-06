Немецкие депутаты назвали себя друзьями Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Немецкие депутаты, посетив Крым, стали его друзьями и внесут свою лепту в процесс снятия западных санкций, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Роджер Беккамп.
"Здесь сидят девять друзей Крыма. Я говорю это потому, что за эти несколько дней мы смогли увидеть регион. Мы приложим усилия по снятию санкций", — сказал Беккамп на встрече с руководством крымского парламента.
По его словам, во время визита делегацию в особенности впечатлили две вещи. "Помимо вашего сердечного приема, это то, что вы сами решили, к какой стране вы хотите принадлежать, сами определили свое будущее. Референдум – это то, что вы сделали, это то, чего нет у нас в Германии, и мы вам честно завидуем", — подчеркнул Беккамп.
При этом политик поблагодарил за ухоженность воинских захоронений немецких солдат на территории Крыма.