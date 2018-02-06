Роухани подчеркнул необходимость реализации соглашений с Россией

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул необходимость ускоренной реализации имеющихся между сторонами соглашений.

"Как можно более быстрая реализация соглашений, а также содействие и расширение сотрудничества в банковской сфере между Москвой и Тегераном придаст импульс отношениям во всех сферах", — заявил Роухани, чьи слова опубликованы в сообщении информцентра президента Ирана.

Роухани также подчеркнул, что подписание соглашения о свободной торговле Ирана и ЕАЭС поможет стимулировать двустороннее и региональное сотрудничество. Российский лидер со своей стороны заявил, что Москва решительно настроена на углубление отношений с Тегераном во всех сферах, говорится в сообщении информцентра.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин в телефонном разговоре обсудил с Роухани итоги прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.