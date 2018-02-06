Молодые финские парламентарии посетят Москву по приглашению Пушкова

ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — РИА Новости. Молодые парламентарии Финляндии посетят Москву 7-8 февраля по приглашению сенатора Алексея Пушкова, рассказали РИА Новости во вторник депутаты, отправляющиеся в поездку.

Программа визита включает встречи с представителями законодательных органов России, Центральной избирательной комиссии Министерства иностранных дел.

Запланированы встречи с первым заместителем председателя Совета Федерации Николаем Фёдоровым, Алексеем Пушковым и молодыми российскими парламентариями. Кроме того, финская делегация встретится с членами Центральной избирательной комиссии России Николаем Левичевым и Василием Лихачёвым, а также заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко.

В состав финской делегации входят депутаты Петри Хонконен, Вилле Ридман, Йоонас Расанен, Симон Эло, Вилле Тавио, Озан Янар, Ханна Саркинен, Йоаким Стрэнд и Ээро Хейнялуома.

"Главная цель этого визита — углубление отношений между людьми, ответственными за принятие решений в наших странах. Поэтому я очень жду предстоящих встреч и дискуссий", — сказал журналистам один из отправляющихся в Москву депутатов Петри Хонконен из правящей партии "Финляндский центр".

По его словам, перерыв, который был между визитом делегации РФ и этим ответным визитом необязательно стал следствием международной ситуации, скорее, причина в том, что из-за загруженности графиков обеих сторон организовать встречу было сложно. "Хорошо, что это будет, наконец, осуществлено. Во все времена важно укреплять сотрудничество и поддерживать диалог открытым, в том числе на парламентском уровне", — уверен Хонконен.

Последний раз молодые депутаты финского парламента были в Москве с визитом в 2013 году.