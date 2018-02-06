Эксперты: Путин зарегистрирован, теперь надо убедить людей прийти на выборы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Регистрация Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента — это значимое, но все же ожидаемое событие, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Ранее Центризбирком РФ зарегистрировал Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства. Действующий президент идет на выборы как самовыдвиженец.

"Это, конечно, торжественный момент, потому что зарегистрирован основной кандидат, который лидирует по всем социологическим исследованиям. И там такой отрыв, что он будет лидировать всю избирательную кампанию, поэтому интрига даже не в том, кто победит, а в том, кто займет второе место", — отметил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

В то же время, по словам профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, это ожидаемое событие, поскольку сбор подписей проходил с большим энтузиазмом и превышением всех возможных квот. Как сообщили в ЦИК, в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей.

"Люди с большой охотой подписывались. Мы знаем, что "Единая Россия" и ОНФ подключились к сбору подписей. Естественно, когда подключаются такие мощные организации, то они соберут сразу много". — сказал Матвейчев.

"То, что было собрано столь большое количество подписей, — это еще и показатель доверия действующей власти, действующему президенту, подчеркнул Смирнов, и итоги выборов сами по себе будут продлением мандата доверия на проведение текущего курса".

При этом президент консалтингового агентства "Bakster-group" Дмитрий Гусев отметил, что в настоящий момент главная задача президента — сохранить желание людей поддержать его и убедить их прийти на выборы.

"Это очень важная составляющая кампании", — добавил он.

Не опозориться перед президентом

Как отметил замглавы ЦИК Николай Булаев, из почти 315 тысяч подписей в поддержку Путина, поданных в Центризбирком, комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, — 0,39% от общего числа отобранных для проверки, что является рекордно малым показателем в сравнении с прошлыми кампаниями

Такой результат, по мнению экспертов, говорит о том, что юристы, которые готовили подписи к сдаче в ЦИК в предпроверочный период, сработали на "отлично".

"Малый процент брака — результат работы юристов. Было несколько степеней контроля. Сначала долго инструктировались сборщики подписей, даже сдавали экзамен. Когда сборщик приносил подписи в штаб и там находили хотя бы одну недействительную, то браковались все подписные листы, собранные данным сборщиком. Потом была отфильтровка на региональном уровне, затем в центральном штабе. Перед президентом опозориться никто, естественно, не хотел", — пояснил Олег Матвейчев.

"Конечно, Владимир Путин — наверное, единственный из кандидатов, для которого сбор подписей не представлял никакой сложности. Это делалось открыто и совершенно свободно. И при таком большом количестве подписей у избирательного штаба была возможность выбрать наилучшие", — отметил директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев.

По словам эксперта, нет сомнений, что все было сделано вовремя, в абсолютном соответствии с законом, и все необходимые формальности были соблюдены.

"Надеемся, что и другие кандидаты будут равняться на этот высокий уровень соблюдения всех необходимых, прописанных в законе требований", — добавил Григорьев.