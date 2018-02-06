Нарышкин рассказал, что делал в США

© РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Госдеп: визит Нарышкина в США был исключением‍ Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя свой визит в США, заявил, что там выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки.

"В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки", — ответил Нарышкин журналистам на вопрос о его недавнем визите в США.