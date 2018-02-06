Генконсул США признался, что ему нравится Екатеринбург, несмотря на погоду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Новый генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер сообщил, что ему нравится город, хоть в нем и "прохладно".
Дипломат также добавил, что екатеринбуржцы в большинстве своем – приятные и вежливые люди.
"Есть пара блогеров, которые любят покритиковать нас. Но, кроме этого, я встречался с сотнями, если не с тысячами человек в этом регионе, и все они – приветливые, дружелюбные, очень открытые. Даже на улицах я вижу, что люди в беседе друг с другом говорят "пожалуйста", "спасибо", улыбаются друг другу, открывают двери. Поэтому, я думаю, что екатеринбуржцы могут гордиться своей вежливостью", — подчеркнул генконсул.