Генконсул США в Екатеринбурге считает Россию продвинутой и сильной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер считает, что со времени Леонида Брежнева Россия сильно изменилась и стала продвинутой и сильной.
Дипломат признался, что давно интересуется Россией.
"Впервые я приехал сюда как турист в 1983 году. Затем в 1985-1986 годах я жил здесь по программе обменов Совета по международным исследованиям и обменам (IREX). С женой и дочерью мы жили в высотке МГУ. Я занимался наукой и своими глазами видел, что такое настоящая советская система. Затем, через 15 лет, я приехал и работал в посольстве США в Москве с 2000 по 2003 годы. И это было после того, как страна перестала быть коммунистической. Я увидел очень много изменений. И вот снова я вернулся сюда. Снова прошло 15 лет. Видимо, у меня такой ритм поездок в Россию. И я вижу, что страна изменилась еще больше", — отметил генконсул.
Доктор Картер добавил, что сейчас ему представилась возможность познакомиться с промышленным центром России.
"Я много времени проводил в Москве. Я также видел юг России: посещал Волгоград, Ростов-на-Дону, Смоленск. Но все это было 15 лет назад. Сейчас у меня есть шанс посмотреть другую часть России. И это открыло мне глаза. Я увидел индустриальное сердце России, ее промышленную силу. Здесь промышленность очень разная: есть и старые предприятия — я наблюдаю за тем, как они адаптируются к современным реалиям, есть и совершенно новые предприятия", — рассказал собеседник агентства.