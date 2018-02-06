Генконсул США в Екатеринбурге считает Россию продвинутой и сильной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер считает, что со времени Леонида Брежнева Россия сильно изменилась и стала продвинутой и сильной.

"Это очень большая разница – то, что было во времена Брежнева, и то, что есть сегодня. И я тогда даже не мог представить себе, как сильно может измениться Россия, насколько продвинутой и сильной она станет", — сказал генконсул в интервью РИА Новости, рассказывая о том, как менялись его взгляды на Россию.

Дипломат признался, что давно интересуется Россией.

"Впервые я приехал сюда как турист в 1983 году. Затем в 1985-1986 годах я жил здесь по программе обменов Совета по международным исследованиям и обменам (IREX). С женой и дочерью мы жили в высотке МГУ. Я занимался наукой и своими глазами видел, что такое настоящая советская система. Затем, через 15 лет, я приехал и работал в посольстве США в Москве с 2000 по 2003 годы. И это было после того, как страна перестала быть коммунистической. Я увидел очень много изменений. И вот снова я вернулся сюда. Снова прошло 15 лет. Видимо, у меня такой ритм поездок в Россию. И я вижу, что страна изменилась еще больше", — отметил генконсул.

Доктор Картер добавил, что сейчас ему представилась возможность познакомиться с промышленным центром России.

"Я много времени проводил в Москве. Я также видел юг России: посещал Волгоград, Ростов-на-Дону, Смоленск. Но все это было 15 лет назад. Сейчас у меня есть шанс посмотреть другую часть России. И это открыло мне глаза. Я увидел индустриальное сердце России, ее промышленную силу. Здесь промышленность очень разная: есть и старые предприятия — я наблюдаю за тем, как они адаптируются к современным реалиям, есть и совершенно новые предприятия", — рассказал собеседник агентства.