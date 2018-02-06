Моргулов: переговоры РФ и Японии нужно защитить от политической конъюнктуры

ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. Для успеха переговоров между Россией и Японией необходимо оградить их от политической конъюнктуры, заявил во вторник в Токио заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Вместе с замглавы МИД Японии Такэо Мори и специальным советником японского премьера Эйити Хасэгавой он открыл в Токио третий раунд переговоров о совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.

"Я уверен, что если мы будем твердо придерживаться достигнутых взаимопониманий и договоренностей и, что очень важно, будем тщательно оберегать наш переговорный процесс от политической конъюнктуры, тогда сможем решить пока еще остающиеся многочисленные сложные вопросы и добиться действительно качественных результатов", — подчеркнул Моргулов.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.