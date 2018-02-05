Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

МАХАЧКАЛА, 5 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

"Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства", — говорится в тексте указа.

Постановление вступает в силу в день его подписания — 5 февраля.

В понедельник сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Они проходят по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных для реализации социальных программ.

У всех четырех чиновников прошли обыски. У Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова.

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