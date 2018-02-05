Совместное заседание высшего и генсоветов "Единой России" пройдет в апреле

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Совместное заседание высшего и генерального советов "Единой России" пройдет после президентских выборов и запланировано на апрель, на нем будут представлены предложения по ребрендингу партии, рассказал журналистам секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Ранее он сообщал, что "Единая Россия" после предстоящих президентских выборов обсудит вопрос о ребрендинге и обновлении партийной структуры. По его словам, партия "должна быть современной, поэтому смысловая перезагрузка и актуализация фирменного стиля вполне логична".