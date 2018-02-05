Совместное заседание высшего и генсоветов "Единой России" пройдет в апреле

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Совместное заседание высшего и генерального советов "Единой России" пройдет после президентских выборов и запланировано на апрель, на нем будут представлены предложения по ребрендингу партии, рассказал журналистам секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В апреле, по нашим планам, пройдет совместное заседание высшего и генерального советов… На нем же будут предложены первые шаги по ребрендингу", — сказал Турчак.

Ранее он сообщал, что "Единая Россия" после предстоящих президентских выборов обсудит вопрос о ребрендинге и обновлении партийной структуры. По его словам, партия "должна быть современной, поэтому смысловая перезагрузка и актуализация фирменного стиля вполне логична".