Путин наградил губернатора Петербурга орденом "За заслуги перед отечеством"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко орденом "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" II степени Полтавченко Георгия Сергеевича — губернатора Санкт-Петербурга", — говорится в тексте документа.