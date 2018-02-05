Президиум генсовета "Единой России" создаст политуправление в ЦИК партии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президиум генсовета "Единой России" на заседании в понедельник принял решение о создании в центральном исполнительном комитете (ЦИК) партии политического управления.

Руководителем управления стал Роман Романов — глава секретариата секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

"Принято", — сказал Турчак на заседании.

Руководитель ЦИК партии Александр Борисов уточнил, что политуправление будет напрямую подчиняться главе ЦИК и "не будет дублировать функционал других управлений партии". Всего в нем будет три департамента: программно-идеологический (в том числе, анализ политического контента, медиа, соцопросов), информационно-пропагандистский и по политическому сопровождению партийных институтов.