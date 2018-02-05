Россия в скором времени передаст США уведомление об обязательствах по СНВ

Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста. Архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста. Архивное фото

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. РФ полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, в ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление, говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ. По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, РФ располагает "1444 единицами для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками".

Также в арсенале "779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков", указано в сообщении.

"В ближайшее время Соединенным Штатам Америки будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры", — говорится в нем.