Россия в скором времени передаст США уведомление об обязательствах по СНВ

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. РФ полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, в ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление, говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
Кроме того, РФ располагает "1444 единицами для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками".
Также в арсенале "779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков", указано в сообщении.
"В ближайшее время Соединенным Штатам Америки будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры", — говорится в нем.