МИД не смог подтвердить, что США привели СНВ в соответствие с договором

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ, заявляет МИД РФ.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Москва принимает к сведению заявление Соединенных Штатов Америки о достижении ими согласованных суммарных количественных уровней СНВ.

"Вместе с тем отмечаем, что объявленный выход на установленные Договором показатели достигнут США не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и тяжелых бомбардировщиков В-52Н, осуществленного таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору, а также за счет произвольной переквалификации шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт", — отмечается в нем.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия подтверждает свою приверженность договору о СНВ. "При этом Российская Федерация настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из зачета средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникать у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ", — говорится в заявлении министерства.

Государственный департамент США опубликовал в понедельник данные по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года. В частности, в распространенной справочной информации госдепа США отмечается, что со времени вступления договора в силу 5 февраля 2011 года США и РФ "отправили и получили более 14600 уведомлений, связанных с местонахождением, перемещением и ликвидацией стратегических наступательных вооружения", "осуществили 14 обменов информацией с полным учетом состояния и состава стратегических систем ядерного оружия", "провели 252 инспекции на местах". Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.