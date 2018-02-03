Немецкие депутаты рассказали, как принимали решение приехать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Политические круги Германии не оказывали давления на немецких парламентариев, решивших посетить Крым, обсуждалась сама возможность этого визита внутри партии, сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат парламента Берлина от правой партии "Альтернатива для Германии" Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA).

В Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

"Никакого давления не было оказано, но, конечно, происходили дебаты в самой фракции и партии – стоит ли ехать", — сказал Бронзон.

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