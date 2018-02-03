Зюганов рассказал, как вывести Россию из кризиса

Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на акции протеста За социальную справедливость в Москве, организованной КПРФ и левыми движениями.

Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на акции протеста За социальную справедливость в Москве, организованной КПРФ и левыми движениями.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Для вывода страны из кризиса российскому правительству необходимо придерживаться левоцентристского курса, который проводил кабинет под руководством Евгения Примакова, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге "За социальную справедливость", который прошёл в субботу в Москве.

"Из нынешнего кризиса есть два выхода. Первый: российское руководство понимает, что происходит, извиняется перед страной и принимает левоцентристский курс, который в свое время проводило правительство Примакова – Маслюкова – Геращенко. Если же этого не происходит, есть еще один выход: прийти на выборы и бюллетенем исправить ситуацию", — сказал лидер КПРФ, слова которого приводит пресс-служба партии.

По данным столичного главного управления МВД РФ, в акции левых сил на Суворовской площади приняли участие около тысячи человек.