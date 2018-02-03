Глава Крыма рассказал о визите бывшего австралийского посла

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своей встрече с бывшим австралийским послом в Польше и Камбодже Тони Кевином, который сейчас находится на полуострове, и о том, какую пользу приносят Крыму такие визиты.

"Это первый визит экс-дипломата в Крым, и мы рады, когда люди с таким богатым жизненным опытом приезжают из-за рубежа в нашу республику, чтобы составить свое впечатление о происходящих здесь событиях… Подобные визиты дают возможность нам, как руководству республики, лучше понять настроения иностранных политиков и тех, кто формирует общественное мнение", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

Глава Крыма поблагодарил Кевина за визит и выразил уверенность, что благодаря совместным действиям будет прорвана информационная блокада полуострова.

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